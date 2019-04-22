Дошкольные учреждения Уфы выиграли федеральный грант в размере более 7 млн рублей

Дошкольные учреждения Уфы выиграли грант в размере 7 млн 704 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Конкурс проводило Министерство просвещения РФ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщают в городской мэрии, грант в виде субсидий получила сеть консультационных центров при двенадцати уфимских детских садах №№14, 24, 63, 99, 116, 209, 212, 220, 226, 233, 279, 281. Государственной поддержки они удостоились за оказание психолого-педагогической, методической, консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также граджданам, желающим принять на воспитание оставшихся без попечения родителей детей.Отметим, что выигранные деньги центры длжны использовать на улучшение материально-технического состояния консультационных центров детских садов, а также на учебно-методическое, программное обеспечение, повышение квалификации специалистов центров.