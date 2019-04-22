Дошкольные учреждения Уфы выиграли федеральный грант в размере более 7 млн рублей
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Дошкольные учреждения Уфы выиграли грант в размере 7 млн 704 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Конкурс проводило Министерство просвещения РФ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Отметим, что выигранные деньги центры длжны использовать на улучшение материально-технического состояния консультационных центров детских садов, а также на учебно-методическое, программное обеспечение, повышение квалификации специалистов центров.
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