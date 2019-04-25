В Башкирии предложили возобновить работы по внедрению единой "Карты школьника"
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В Башкирии разработают единую информационную автоматизированную систему образования, включающую модуль оплаты питания. Об этом было заявлено сегодня на «Образовательном часе» в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как сообщалось ранее, в республике Башкирским регистром социальных карт (БРСК) была разработана система «Карта школьника». Пилотный проект был успешно реализован в Стерлитамаке. Школьники по этой карте входят в школу, рассчитываются за питание, по этой же карте имеют возможность платить за проезд в транспорте.
Сегодня на совещании Госкомитету РБ по торговле и БРСК было предложено возобновить начатые работы по созданию единой информационной системы образования
«Введение единой системы позволит получать оперативные данные по организации питания в автоматическом режиме и уменьшит отчётность образовательных организаций. Кроме того, при введении автоматизированной системы дети смогут оплачивать питание персональной картой, а не живыми деньгами», — добавил Айбулат Хажин.
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