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В Башкирии предложили возобновить работы по внедрению единой "Карты школьника"

Добавлено: 25.04.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии предложили возобновить работы по внедрению единой "Карты школьника"

В Башкирии разработают единую информационную автоматизированную систему образования, включающую модуль оплаты питания. Об этом было заявлено сегодня на «Образовательном часе» в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В настоящее время в школах региона используется шесть различных автоматизированных информационных систем оплаты питания. По словам и.о. министра Айбулата Хажина, это облегчает мониторинг охвата питанием детей в образовательных учреждениях, но не дает единой картины по республике.

Как сообщалось ранее, в республике Башкирским регистром социальных карт (БРСК) была разработана система «Карта школьника». Пилотный проект был успешно реализован в Стерлитамаке. Школьники по этой карте входят в школу, рассчитываются за питание, по этой же карте имеют возможность платить за проезд в транспорте.

Сегодня на совещании Госкомитету РБ по торговле и БРСК было предложено возобновить начатые работы по созданию единой информационной системы образования
﻿«Введение единой системы позволит получать оперативные данные по организации питания в автоматическом режиме и уменьшит отчётность образовательных организаций. Кроме того, при введении автоматизированной системы дети смогут оплачивать питание персональной картой, а не живыми деньгами», — добавил Айбулат Хажин.

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