В Башкирии школы один раз в месяц по субботам будут проводить общие развивающие мероприятия

На «Образовательном часе» в Правительстве Башкирии Минобр представил проект проведения в республике тематических суббот для школ, перешедших на пятидневную учебную неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.



Напомним, перейти на пятидневное обучение школам предложил врио главы РБ, чтобы дети и без того перегруженные школьной программой могли проводить время с семьей. Решение поддержала общественность. В настоящее время уже 60% школ региона перешли новый формат обучения. Оставшаяся часть введет «пятидневку» с начала нового учебного года.Вместе с этим было принято решение, что каждое образовательное учреждение одну раз в месяц по субботам будет проводить с школьниками общие развивающие мероприятия.Министерством образования разработан примерный перечень тем для организации таких тематических школьных суббот. Так, к примеру, в сентябре предлагается провести спортивную субботу, в октябре — этносубботу, в ноябре профориентационную субботу. Также рекомендованы безопасная, экологическая, патриотическая, здоровая, культурная, туристическая, цифровая, бережливая, творческая, благотворительная, танцевальная, толерантная, волонтерская субботы.По словам и.о. министра образования республики Айбулата Хажина, предложенные темы школы могут выбирать на свое усмотрение, некоторые из тем будут обязательными.Проведенный интернет опрос среди родителей учащихся показал, что 74% готовы проводить субботу в школе с детьми, 26% хотели бы заняться в этот выходной личными делами. Большинство школьников (более 61%) в субботу хотели бы заниматься активным отдыхом, более 21% посмотреть что-то интересное, более 8% изучить нечто новое.Как отметил Радий Хабиров, модель тематических суббот в школах нужно очень хорошо продумать. Мероприятия должны стать настолько многоплановыми и познавательными, «чтобы ребенок приходил домой с широко распахнутыми глазами и словами: «Мама, папа, я такому сегодня научился, мне было так интересно!».