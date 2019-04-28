В одной из школ Уфы прошла дегустация обновленного меню
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Становление и рост нации — одна из важных тем, заявил на этой неделе Радий Хабиров. Слова главы республики на «Образовательном часе» касались другой, не менее важной темы, связанной с подрастающим поколением - школьного питания. Руководитель Башкортостана выступил за налаживание партнерских отношений с региональными операторами в этой сфере, тем более, что саму систему ждет реновация — новое меню, разнообразие продуктов и моделей организации обедов.
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Данислав Юсупов, ученик СОШ № 147 г. Уфы:
«Я попробовал сосиску и кисель — мне понравилось. Сейчас буду есть салат и котлету».В рамках реновации системы питания со следующего учебного года школьников Уфы в столовых будут встречать работники пищеблока в новой униформе. Узнаваемый логотип нанесут и на посуду.
Мария Умпелева, шеф-повар:
«Красиво, комфортно, детям будет приятно приходить в столовую — они же будут видеть красивых поваров».Большое внимание уделяют контролю качества продукции и рациону школьников. Как отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас каждая вторая проверка показывает несоответствие заявленного меню тому чем на самом деле кормят детей.
Римма Ахметшина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ:
«Сегодня мы видим, что представлены рационы завтрака, обеда, полдника. Самое главное, что меню должно быть разнообразным. В течение 2-3 дней не должны повторяться одни и те же блюда».При этом цены на питание в школах Уфы останутся без изменений. А вот рацион станет богаче — больше фруктов, свежих овощей, салатов и выпечки.
Анвар Аслямов:
«Одна из важных составляющих школьного меню — это наличие продуктов молочной кухни, необходимых для полноценного развития детского организма. Они могут обогащены бифидобактериями, витаминами и йодом».Реновация предполагает полную реорганизацию всей системы школьного питания. Для большей эффективности предприятиям-поставщикам предлагается объединиться в единую структуру, которая и будет оказывать услуги питания в образовательных заведениях.
Ирина Круглий, советник управления делами Главы РБ:
«Вот эта оптимизация — она как раз-таки даст возможность для приобретения нового оборудования, спецодежды и брендированой посуды».Здесь же в столовой родители смогли задать все интересующие вопросы. Сама программа реновации школьного питания в Уфе рассчитана на пять лет. В случае успешной реализации модели, вполне возможно, что данный опыт будет внедряться и в районах республики.
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