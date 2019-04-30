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В одной из школ Салавата протекает крыша

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Салават
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В одной из школ Салавата протекает крыша

Резкая смена погодных условий принесла с собой немало разочарований. Снег, ветер и минусовая температура не особо радуют жителей Башкирии. Но больше всего от бунта погоды пострадали школьники Салавата. Все дело в том, что в городском образовательном учреждении №21 протекает крыша. Причем так, что с напором воды не справляются бесконечные тряпки и десятки ведер, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам родителей школьников, последний ремонт проводился в 2017 году, но это их не спасло от протекающей крыши. Проблема стала для них обыденной, так как ситуация повторяется при каждом дожде или снеге. Видео они выложили в социальных сетях. На жалобу родителей оперативно отреагировал директор школы. Людмила Урванцева не отрицает наличие проблемы, по ее словам, в скором времени сделают капитальный ремонт кровли.
— Данная проблема существует. Сегодня она решается. Составлена смета на капитальный ремонт мягкой кровли, отправлена на госэкспертизу. Решается вопрос о выделении средств. В данный момент кабинет опечатан, и занятия в нем не проводятся. Приносим свои извинения,— заявила женщина.

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