В одной из школ Салавата протекает крыша
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Резкая смена погодных условий принесла с собой немало разочарований. Снег, ветер и минусовая температура не особо радуют жителей Башкирии. Но больше всего от бунта погоды пострадали школьники Салавата. Все дело в том, что в городском образовательном учреждении №21 протекает крыша. Причем так, что с напором воды не справляются бесконечные тряпки и десятки ведер, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Данная проблема существует. Сегодня она решается. Составлена смета на капитальный ремонт мягкой кровли, отправлена на госэкспертизу. Решается вопрос о выделении средств. В данный момент кабинет опечатан, и занятия в нем не проводятся. Приносим свои извинения,— заявила женщина.
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