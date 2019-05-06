В Демском районе Уфы построят школу на 1000 мест
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В квартале №5 Демского района появится новая школа на 1 000 мест. Об этом сообщила администрация города.
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Во время рабочей поездки мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что здесь должны быть созданы все условия для учебы, спорта и творческих мероприятий. Глава администрации города поручил приступать к завершению строительства.
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