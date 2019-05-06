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В Демском районе Уфы построят школу на 1000 мест

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Демском районе Уфы построят школу на 1000 мест

В квартале №5 Демского района появится новая школа на 1 000 мест. Об этом сообщила администрация города.

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В учреждении площадью более 22 000 квадратных метров будут расположены учебные классы, блок начальной школы, спортивный и актовый залы, сообщает сайт Newsbash.ru. Также школа будет оснащена интерактивным образовательным комплексом, современным оборудованием, электронной библиотекой.

Во время рабочей поездки мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что здесь должны быть созданы все условия для учебы, спорта и творческих мероприятий. Глава администрации города поручил приступать к завершению строительства.

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