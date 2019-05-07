63 района Башкирии получат субсидии на внедрение цифрового образования в школах
Комментарии (0)
Загрузка...
63 муниципалитета Башкортостана в этом году получат из региональной казны 131,1 миллиона рублей субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и профессиональных образовательных учреждениях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Программа позволит создавать индивидуальные учебные планы, внедрить цифровой документооборот, избавиться от бумажной рутины в управленческих процессах, разрабатывать профили цифровых компетенций для учащихся, педагогов и управленцев.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Образование
В школах Сибая установят контейнеры для макулатуры
Образование
В 15 регионах Башкирии вводится новый школьный предмет семьеведение
Образование
К 2020 году во всех школах Башкирии появится штатный психолог
Образование
Минобразования Башкирии пояснило, при каких температурах отменяются занятия в школах
Культура
Культуру Башкирии намерены развивать на основе трех проектов
Экономика
Башкирия получит более 33 млн рублей на ремонт школьных спортзалов
Экономика
Федеральный бюджет выделил Башкирии 600 млн рублей на развитие системы образования
Общество
В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей