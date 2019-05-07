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63 района Башкирии получат субсидии на внедрение цифрового образования в школах

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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63 района Башкирии получат субсидии на внедрение цифрового образования в школах

63 муниципалитета Башкортостана в этом году получат из региональной казны 131,1 миллиона рублей субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и профессиональных образовательных учреждениях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Его цель – к 2024 году создать безопасный и качественный доступ к цифровым технологиям во всех школах республики.

Программа позволит создавать индивидуальные учебные планы, внедрить цифровой документооборот, избавиться от бумажной рутины в управленческих процессах, разрабатывать профили цифровых компетенций для учащихся, педагогов и управленцев.

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