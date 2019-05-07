63 района Башкирии получат субсидии на внедрение цифрового образования в школах

63 муниципалитета Башкортостана в этом году получат из региональной казны 131,1 миллиона рублей субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и профессиональных образовательных учреждениях, сообщает сайт Newsbash.ru.



Проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Его цель – к 2024 году создать безопасный и качественный доступ к цифровым технологиям во всех школах республики.Программа позволит создавать индивидуальные учебные планы, внедрить цифровой документооборот, избавиться от бумажной рутины в управленческих процессах, разрабатывать профили цифровых компетенций для учащихся, педагогов и управленцев.