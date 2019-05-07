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В правительстве Башкирии озабочены ростом жалоб граждан по проблемам республиканской системы образования

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В правительстве Башкирии озабочены ростом жалоб граждан по проблемам республиканской системы образования

В период с 15 октября 2018 года по 31 марта 2019-го выявлено порядка 500 сообщений, касающихся системы образования, сообщает сайт Newsbash.ru.

В одной из школ Салавата протекает крыша

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В одной из школ Салавата протекает крыша
По традиции, большие вопросы к работе администрации Салавата, ставшей одним из лидеров антирейтинга по числу обращений граждан. Одним из примеров безответственной работы мэрии выступает детский сад №52, где на протяжении нескольких лет протекает крыша. Кровля требует капитального ремонта, местным ремонтом эту проблему не решить. Смета давно составлена, но вопрос с финансированием так и не решен.

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