В правительстве Башкирии озабочены ростом жалоб граждан по проблемам республиканской системы образования
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В период с 15 октября 2018 года по 31 марта 2019-го выявлено порядка 500 сообщений, касающихся системы образования, сообщает сайт Newsbash.ru.
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