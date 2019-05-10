В Башкирии УМПО откроет центр профессионального образования

УМПО откроет центр профессионального образования кластера «Ростех», в котором будет готовить кадры по востребованным рабочим профессиям, сообщает сайт Newsbash.ru.





Центр образования разместят на производственной площадке, в корпусе с учебными мастерскими Уфимского машиностроительного колледжа. На площади в 8 500 квадратных метров установят 150 станков, включая 50 станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

Центр примет студентов Уфимского машиностроительного колледжа и Уфимского авиационного техникума. Особенностью обучения станет то, что теория займет только 30% учебного времени, остальное – практика. Наставников будут обучать в Германии по направлениям «Обработка металлов резанием» и «Автоматизация и мехатроника».Сейчас центр проектируют, параллельно подбирая оборудование для него. Он откроет свои двери для первых студентов уже 1 сентября 2019 года. В последующем он сможет выпускать до 2 000 человек в год.



