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В Башкирии УМПО откроет центр профессионального образования

Добавлено: 10.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии УМПО откроет центр профессионального образования

УМПО откроет центр профессионального образования кластера «Ростех», в котором будет готовить кадры по востребованным рабочим профессиям, сообщает сайт Newsbash.ru.

Центр образования разместят на производственной площадке, в корпусе с учебными мастерскими Уфимского машиностроительного колледжа. На площади в 8 500 квадратных метров установят 150 станков, включая 50 станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

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Центр примет студентов Уфимского машиностроительного колледжа и Уфимского авиационного техникума. Особенностью обучения станет то, что теория займет только 30% учебного времени, остальное – практика. Наставников будут обучать в Германии по направлениям «Обработка металлов резанием» и «Автоматизация и мехатроника».

Сейчас центр проектируют, параллельно подбирая оборудование для него. Он откроет свои двери для первых студентов уже 1 сентября 2019 года. В последующем он сможет выпускать до 2 000 человек в год.


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