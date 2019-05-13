В Башкирии ЕГЭ предстоит сдать 20 тысячам выпускников
Комментарии (0)
Загрузка...
В 2019 году в Башкирии на основной период проведения ЕГЭ зарегистрировано 19 тысяч 787 участников, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, что ЕГЭ в текущем году пройдет с 27 мая по 1 июля, ОГЭ - с 24 мая по 2 июля.
Читайте также
Общество
В Башкирии высадят 91 га лесозащитных полос
Образование
Утверждены расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2019 год
Образование
Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ для выпускников в 2019 году
Образование
В Башкирии за школьные парты сядут около 53 тысяч первоклассников
Общество
В Башкирии назначен новый замминистра образования
Общество
В Башкирии ЕГЭ по математике сдали 17,5 тысячи выпускников
Общество / Образование
Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году
Образование
Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ЕГЭ-2015