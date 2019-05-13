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В Башкирии ЕГЭ предстоит сдать 20 тысячам выпускников

Добавлено: 13.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии ЕГЭ предстоит сдать 20 тысячам выпускников

В 2019 году в Башкирии на основной период проведения ЕГЭ зарегистрировано 19 тысяч 787 участников, сообщает сайт Newsbash.ru.

Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ для выпускников в 2019 году

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Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ для выпускников в 2019 году
Об этом сообщил ИО министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин на сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве. При этом сдающих ОГЭ насчитывается 43 тысячи 139 человек.

Напомним, что ЕГЭ в текущем году пройдет с 27 мая по 1 июля, ОГЭ - с 24 мая по 2 июля.

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