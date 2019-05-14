В Башкирии пройдет диктант по башкирскому языку

18 мая грамотность проверят в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы. Начало в 10 часов, сообщает сайт Newsbash.ru.



В башкирской столице напишут региональный диктант по башкирскому языку. Его может написать любой желающий. Как пояснили организаторы, эта образовательная акция направлена на повышение письменных языковых навыков населения и популяризацию грамотного письма.Диктант пройдет по адресу: г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, корпуса № 2 (202 ауд.) и № 3 (ауд № 409).Карикатура: Камиль Бузыкаев