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В Башкирии пройдет диктант по башкирскому языку

Добавлено: 14.05.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии пройдет диктант по башкирскому языку

18 мая грамотность проверят в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы. Начало в 10 часов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В башкирской столице напишут региональный диктант по башкирскому языку. Его может написать любой желающий. Как пояснили организаторы, эта образовательная акция направлена на повышение письменных языковых навыков населения и популяризацию грамотного письма.

Диктант пройдет по адресу: г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, корпуса № 2 (202 ауд.) и № 3 (ауд № 409).
Карикатура: Камиль Бузыкаев

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