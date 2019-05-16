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Школьников Башкирии по субботам решили занять шестью тематическими мероприятиями

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Школьников Башкирии по субботам решили занять шестью тематическими мероприятиями

Вчера участники конгресса «Вектор Детство – 2019» в Уфе обсудили тематические субботы для школ (по инициативе Хабирова, напомним, школы были переведены на пятидневку, и освободившиеся субботы было решено заполнить тематическими мероприятиями), сообщает сайт Newsbash.ru.

В итоге были предложены «Туристическая суббота», «Экологическая суббота», «Здоровая суббота», «Этносуббота», «Культурная суббота», «Патриотическая суббота». В обсуждении активно участвовали родители школьников, что отметил врио главы РБ.

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«С большим удивлением обнаружил, что у нас есть такой мощный общественный ресурс, как родительское сообщество. Спасибо вам большое», – сказал Хабиров. Он поблагодарил родителей за поддержку проведения тематических суббот и подчеркнул, что власти рассматривают их как своих партнеров.

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