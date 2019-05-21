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В Башкирии за ходом проведения ЕГЭ будут следить 1800 наблюдателей

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии за ходом проведения ЕГЭ будут следить 1800 наблюдателей

В Башкортостане основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля, ОГЭ – с 24 мая по 2 июля. В ЕГЭ примут участие 19787 человек (в 2018 году – 19430), в ОГЭ – 43139 человек (в 2018 году – 42474), сообщили в республиканском Минобре.

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Для обеспечения объективности проведения ЕГЭ-2019 планируется привлечение к наблюдению 100 региональных общественных наблюдателей (в 2018 году – 43) и 1700 муниципальных общественных наблюдателей (в 2018 году – 1500). Для организации наблюдения планируется увеличение количества ситуационных центров Обрнадзора РБ с четырех до шести с привлечением более 300 онлайн наблюдателей на 150 рабочих мест (в 2018 году – 70 рабочих мест), сообщает сайт Newsbash.ru.

Совместно с БГПУ им. М. Акмуллы и БашГУ проводится работа по привлечению студентов вузов для работы в качестве региональных общественных наблюдателей. В проведение ЕГЭ вовлечены более 28 тысяч человек, в том числе более 8,5 тысячи организаторов.

Для поддержки педагогов, задействованных в ГИА, с 2019 года принято решение о предоставлении им компенсации за работу.

В 2019 году онлайн наблюдением за порядком проведением ГИА-9 будет охвачено 86 школ (50%).

С 20 марта по 10 апреля проводился досрочный этап ЕГЭ-2019. В экзамене приняли участие выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не могут принять участие в основном периоде ЕГЭ, и выпускники прошлых лет. Работали четыре пункта проведения экзаменов. Наиболее популярными предметами у участников досрочного периода ЕГЭ оказались профильная математика (34,7% участников), русский язык (32,2%) и обществознание (18,6%). Традиционно высокий интерес сохранился к биологии, физике, химии и истории.

С 22 апреля по 14 мая в Республике Башкортостан проводился досрочный этап ОГЭ, в нем приняли участие семь человек в трех пунктах проведения экзамена.

За ходом проведения всех экзаменов организован контроль со стороны Министерства образования Республики Башкортостан, Обрнадзора РБ, общественных наблюдателей, онлайн наблюдателей.

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