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В Башкирии при выдаче аттестата с отличием будут учитываться результаты ЕГЭ

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии при выдаче аттестата с отличием будут учитываться результаты ЕГЭ

Отныне для того, чтобы стать золотым медалистом недостаточно закончить школу на пятерки. Начиная с этого года, свои задания выпускники будут подтверждать высоким баллом за ЕГЭ, сообщает сайт Newsbash.ru.

По русскому языку и профильной математике результат экзамена не может быть ниже 70 баллов, а за базовую математику нужно получить пятерку. В этом году единый государственный экзамен в Уфе сдадут больше пяти тысяч школьников. Списать не получится. Все пункты проведения для 11 классов уже оборудованы металлоискателями и глушителями сотовой связи.

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«Они стоят возле каждой аудитории и у комнат уборных, назовем их так. То есть, если ребята считают, что смогут воспользоваться чем-то, когда идут попудрить носик, то этого тоже не произойдет, потому что стоят глушилки. Сотовая связь подавляется. В этом году мы дополнительно оборудовали пункты проведения ЕГЭ и закупили еще дополнительно для 25 пунктов 95 глушилок сотовой связи», - сказала начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

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