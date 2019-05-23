В Башкирии средний возраст школьного учителя близится к предпенсионному. По данным Министерства образования РБ, доля кадров до 35 лет в республике составляет всего 8% от общего числа педагогов, а в сельских школах этот показатель еще ниже – 5%.





В среднем учителю в Башкирии 52 года. Особенно не хватает молодых преподавателей по математике, русскому языку, химии, физике, английскому языку и учителей начальных классов, поэтому власти заинтересованы в повышении интереса к профессии среди выпускников педвузов.

«На сегодняшний день соответствующий проект указа разработан и проходит стадию согласования с администрацией главы Республики Башкортостан», – уточнили в Минобразования РБ.

Для начинающих педагогов уже есть несколько стимулирующих программ. Например, каждый год 25 лучшим учителям выдают гранты по 40 тысяч рублей, победителям конкурсов «Учитель года» выплачивают призовые от 50 до 200 тысяч рублей. Но чтобы получить деньги, нужно сначала пройти отбор и выиграть. Со следующего года власти намерены привлекать в профессию молодых специалистов по сценарию Минздрава – платить подъемные тем, кто согласится переехать для работы из города в деревню. С 2020 года по поручению Владимира Путина заработает программа «Земский учитель». Ее участники будут получать единовременную выплату в 1 миллион рублей.Еще одну похожую программу Башкирия разработает самостоятельно. В феврале на форуме «Взлетай» врио главы республики Радий Хабиров поручил подготовить указ о мерах поддержки учителей, работающих в сельских школах.