В Башкирии средний возраст школьного учителя близится к предпенсионному
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В Башкирии средний возраст школьного учителя близится к предпенсионному. По данным Министерства образования РБ, доля кадров до 35 лет в республике составляет всего 8% от общего числа педагогов, а в сельских школах этот показатель еще ниже – 5%.
В среднем учителю в Башкирии 52 года. Особенно не хватает молодых преподавателей по математике, русскому языку, химии, физике, английскому языку и учителей начальных классов, поэтому власти заинтересованы в повышении интереса к профессии среди выпускников педвузов.
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«На сегодняшний день соответствующий проект указа разработан и проходит стадию согласования с администрацией главы Республики Башкортостан», – уточнили в Минобразования РБ.
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