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В Башкирии студенты презентовали программу, которая распознает в толпе буйных людей

Добавлено: 23.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Стерлитамакский район
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В Башкирии студенты презентовали программу, которая распознает в толпе буйных людей

Студенты Стерлитамакского филиала БашГУ накануне стали дипломантами Всероссийского конкурса студенческих идей под названием «Шаг в будущее - 2019». В отдельной номинации ребята презентовали свою нейронную сеть. Новая технология позволяет вычленить из толпы агрессивных людей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Студенты факультета математики и информационных технологий СФ БашГУ выступили в номинации «Инновационные технологии 21 века» на федеральном конкурсе «Шаг в будущее - 2019». Ребята долгое время работали над программой, которая позволяла бы сканировать лица людей и, что называется, с ходу определять тех, кто находится в агрессивном состоянии. Благодаря наработкам в области физиогномики и современных технологий эта работа была проделана с большим успехом.


Гузель Галиаскарова, преподаватель СФ БашГУ:

В номинации «Инновационные технологии 21 века» была представлена работа «Использование нейронных сетей для мониторинга девиантного поведения». Она подразумевает создание сервиса, который позволит проводить видеомониторинг лиц с выраженным агрессивным и противоправным поведением. В основе программного обеспечения заложены технологии машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей.

Новая технология по праву оценили члены жюри. Они присудили этому проекту диплом III степени.


Гузель Галиаскарова, преподаватель СФ БашГУ:

В номинации «Социальные значимые проекты» участвовала конкурсная работа «мобильное приложение «Вокруг Башкортостана»». Целью является создание программы для мобильных устройств, позволяющей проводить интересные экскурсии по Стерлитамаку и другим городам республики. Дополнительно пользователям предлагается участие в квестах и прохождение тематических викторин по истории нашего города. Из ключевых особенностей приложения следует отметить аудиогид, а также виртуальный гид с элементами дополненной реальности. Всё это позволит гостям города не только ознакомиться с существующими достопримечательностями, на и взглянуть на «Стерлитамак прошлого».

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