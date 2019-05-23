В Башкирии студенты презентовали программу, которая распознает в толпе буйных людей
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Студенты Стерлитамакского филиала БашГУ накануне стали дипломантами Всероссийского конкурса студенческих идей под названием «Шаг в будущее - 2019». В отдельной номинации ребята презентовали свою нейронную сеть. Новая технология позволяет вычленить из толпы агрессивных людей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Гузель Галиаскарова, преподаватель СФ БашГУ:
В номинации «Инновационные технологии 21 века» была представлена работа «Использование нейронных сетей для мониторинга девиантного поведения». Она подразумевает создание сервиса, который позволит проводить видеомониторинг лиц с выраженным агрессивным и противоправным поведением. В основе программного обеспечения заложены технологии машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей.
Новая технология по праву оценили члены жюри. Они присудили этому проекту диплом III степени.
Гузель Галиаскарова, преподаватель СФ БашГУ:
В номинации «Социальные значимые проекты» участвовала конкурсная работа «мобильное приложение «Вокруг Башкортостана»». Целью является создание программы для мобильных устройств, позволяющей проводить интересные экскурсии по Стерлитамаку и другим городам республики. Дополнительно пользователям предлагается участие в квестах и прохождение тематических викторин по истории нашего города. Из ключевых особенностей приложения следует отметить аудиогид, а также виртуальный гид с элементами дополненной реальности. Всё это позволит гостям города не только ознакомиться с существующими достопримечательностями, на и взглянуть на «Стерлитамак прошлого».
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