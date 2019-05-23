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Выпускной 2019 в Башкирии: последний звонок прозвенел для 43 тысяч девятиклассников

Добавлено: 23.05.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Выпускной 2019 в Башкирии: последний звонок прозвенел для 43 тысяч девятиклассников

Местом встречи выпускников уфимских школ, после торжественной линейки, по традиции становится площадь Салавата Юлаева. Сейчас здесь действительно очень много школьников. Сюда они приходят целыми классами, прекрасно понимая, что 1 сентября уже не соберутся таким составом, поскольку некоторые ребята сядут за парты других учебных заведений, сообщает сайт Newsbash.ru.

С утра в Уфе лил непрекращающийся дождь, но ко второй половине дня заметно распогодилось. Отметим именно сегодня, как рекомендовало Министерство образования Башкортостана, последний звонок прозвенел для 9-классников всей республики. Их в этом году более 43 тысяч человек.

Уже завтра сегодняшние девятиклассники начнут сдавать экзамены: два обязательных и два по выбору. Первый экзамен будет по иностранному языку. Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов намечено на 21 июня. А уже послезавтра последний звонок прозвенит и для 11-классников.



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