Выпускной 2019 в Башкирии: последний звонок прозвенел для 43 тысяч девятиклассников
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Местом встречи выпускников уфимских школ, после торжественной линейки, по традиции становится площадь Салавата Юлаева. Сейчас здесь действительно очень много школьников. Сюда они приходят целыми классами, прекрасно понимая, что 1 сентября уже не соберутся таким составом, поскольку некоторые ребята сядут за парты других учебных заведений, сообщает сайт Newsbash.ru.
С утра в Уфе лил непрекращающийся дождь, но ко второй половине дня заметно распогодилось. Отметим именно сегодня, как рекомендовало Министерство образования Башкортостана, последний звонок прозвенел для 9-классников всей республики. Их в этом году более 43 тысяч человек.Уже завтра сегодняшние девятиклассники начнут сдавать экзамены: два обязательных и два по выбору. Первый экзамен будет по иностранному языку. Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов намечено на 21 июня. А уже послезавтра последний звонок прозвенит и для 11-классников.
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