В Башкирии стало известно, какие новые специальности открылись в вузах
В этом году в университетах Башкирии открыли 5 новых специальностей. Теперь абитуриентам предлагается 29 профессий, сообщает сайт Newsbash.ru.
Список новых направлений:
Башкирский государственный университет
– энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (бакалавриат);
– химическая технология (магистратура);
– прикладные математика и физика (магистратура),– статистика (магистратура).
Башкирский педагогический университет имени Акмуллы
– родной (башкирский) язык и литература, иностранный язык (бакалавриат);
– родной (башкирский) язык и литература, русский язык и литература (бакалавриат);
– иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный (бакалавриат);
– мировая художественная культура и экономика (бакалавриат);
– психологическое консультирование и медиация в социальной сфере (бакалавриат);
– прикладная информатика в цифровой экономике (магистратура);
– информационные технологии в химическом образовании (магистратура);
– компьютерная лингвистика (магистратура);
– философия и педагогика ислама в религиозном и светском образовании (магистратура);
– дополнительное образование художественной направленности (хореография) (магистратура);
– музыкально-компьютерные технологии в образовании;
– управление и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ;
– развитие общественной инициативы и политическая психология.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
– государственный и политический PR (бакалавриат);
– социальный инжиниринг на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности (бакалавриат);
– информационно-аналитические системы и защита информации (магистратура);
– функциональные продукты и биотехнологические основы восстановительной медицины (совместно с БГМУ) (магистратура);
– вычислительная физика и компьютерное моделирование процессов нефтегазовой отрасли (магистратура).
Башкирский государственный аграрный университет
– строительство (магистратура);
– теплоэнергетика и теплотехника (магистратура);
– землеустройство и кадастры (магистратура);
– наземные транспортно-технологические комплексы (магистратура);
– ландшафтная архитектура (магистратура).