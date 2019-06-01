В Башкирии стало известно, какие новые специальности открылись в вузах

В этом году в университетах Башкирии открыли 5 новых специальностей. Теперь абитуриентам предлагается 29 профессий, сообщает сайт Newsbash.ru.



Список новых направлений:





Башкирский государственный университет

– энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (бакалавриат);

– химическая технология (магистратура);

– прикладные математика и физика (магистратура),– статистика (магистратура).



Башкирский педагогический университет имени Акмуллы

– родной (башкирский) язык и литература, иностранный язык (бакалавриат);

– родной (башкирский) язык и литература, русский язык и литература (бакалавриат);

– иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный (бакалавриат);

– мировая художественная культура и экономика (бакалавриат);

– психологическое консультирование и медиация в социальной сфере (бакалавриат);

– прикладная информатика в цифровой экономике (магистратура);

– информационные технологии в химическом образовании (магистратура);

– компьютерная лингвистика (магистратура);

– философия и педагогика ислама в религиозном и светском образовании (магистратура);

– дополнительное образование художественной направленности (хореография) (магистратура);

– музыкально-компьютерные технологии в образовании;

– управление и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ;

– развитие общественной инициативы и политическая психология.





Уфимский государственный нефтяной технический университет

– государственный и политический PR (бакалавриат);

– социальный инжиниринг на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности (бакалавриат);

– информационно-аналитические системы и защита информации (магистратура);

– функциональные продукты и биотехнологические основы восстановительной медицины (совместно с БГМУ) (магистратура);

– вычислительная физика и компьютерное моделирование процессов нефтегазовой отрасли (магистратура).



Башкирский государственный аграрный университет

– строительство (магистратура);

– теплоэнергетика и теплотехника (магистратура);

– землеустройство и кадастры (магистратура);

– наземные транспортно-технологические комплексы (магистратура);

– ландшафтная архитектура (магистратура).