Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бураево новый детсад на 95 мест планируют сдать к новому учебному году

В Бураево новый детсад на 95 мест планируют сдать к новому учебному году

Добавлено: 01.06.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Бураевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бураево новый детсад на 95 мест планируют сдать к новому учебному году

В райцентре Бураевского района продолжается строительство детского сада на 95 мест. Его будущий адрес: улица Энергетиков, 2. Строительство объекта ведется в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.

В Бураевском районе по вине нетрезвой автоледи погиб пассажир

Читайте также:

В Бураевском районе по вине нетрезвой автоледи погиб пассажир
Как сообщили в Госстрое республики, сейчас на стройплощадке завершаются кровельные работы, параллельно ведется внутренняя отделка помещений. Газовая котельная уже смонтирована, застройщик готовится к пусконаладочным мероприятиям. Строительство детского сада началось в июне 2018 года и ведется строго по графику, без отставания, отметили в комитете. Детсад планируется сдать в августе 2019 года.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Образование
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
Образование
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Общество
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
В Зианчуринском районе появится новый детсад на 60 мест
Образование
В Зианчуринском районе появится новый детсад на 60 мест
Строительство нового квартала в Уфе началось с возведения здания детского сада
Экономика
Строительство нового квартала в Уфе началось с возведения здания детского сада
В Кумертау полным ходом идет строительство нового детсада
Экономика
В Кумертау полным ходом идет строительство нового детсада
В Октябрьском районе Уфы запланировано строительство нового детского сада
Экономика
В Октябрьском районе Уфы запланировано строительство нового детского сада
В Куюргазинском районе начато строительство бассейна
Экономика
В Куюргазинском районе начато строительство бассейна
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: