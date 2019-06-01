В Бураево новый детсад на 95 мест планируют сдать к новому учебному году

В райцентре Бураевского района продолжается строительство детского сада на 95 мест. Его будущий адрес: улица Энергетиков, 2. Строительство объекта ведется в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в Госстрое республики, сейчас на стройплощадке завершаются кровельные работы, параллельно ведется внутренняя отделка помещений. Газовая котельная уже смонтирована, застройщик готовится к пусконаладочным мероприятиям. Строительство детского сада началось в июне 2018 года и ведется строго по графику, без отставания, отметили в комитете. Детсад планируется сдать в августе 2019 года.