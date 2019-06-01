В Бураево новый детсад на 95 мест планируют сдать к новому учебному году
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В райцентре Бураевского района продолжается строительство детского сада на 95 мест. Его будущий адрес: улица Энергетиков, 2. Строительство объекта ведется в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.
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