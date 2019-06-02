В Бижбулякском районе местной школе требуется срочный ремонт кровли
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Школе села Демский Бижбулякского района требуется срочный капитальный ремонт. Кровля прохудилась настолько, что каждый раз во время дождя ученикам приходится двигать парты в классах в поисках сухого места, сообщает сайт Newsbash.ru.
Гульнара Джураева круглая отличница. Уроки не пропускает, даже когда с потолка вода льётся как из ведра.
Гульнара Джураева, ученица школы с. Дёмский:
«Когда дождь или тает снег, у нас всё капает на парты. Бывает, даже пол затопляет, приходится в другие кабинеты уходить, где менее сыро».
С первого сентября Гульнара Джураева вместе с одноклассниками и другими ребятами продолжит учёбу в школе села Азнаево. Дорога на автобусе в сухую погоду займёт от силы 10 минут в одну сторону. Места в учебном заведении хватит на всех, поэтому образовательный процесс организуют в одну смену. А тазики уже будут использоваться по прямому назначению. С крышей здесь всё в порядке.
Ильшат Мигранов, директор школы с. Дёмский:
«Мы настроены, готовы перетерпеть год капитального ремонта, чтобы потом обучаться уже со всеми условиями». Но обещаниям о скором начале капитального ремонта жители села Дёмский уже не верят. Переубедить их смогут только рабочие и строительная техника.Марина Лапшина, председатель родительского комитета:
«Вот мы не верим, и я сама не верю. Я сказала, что поверю, только тогда когда начнут ремонт. Тогда родители сами помогут перевезти всё оборудование в Азнаевскую школу».
Артур Галеев, заместитель главы администрации Бижбулякского района по строительству и ЖКХ:
«Сегодня письмо пришло. 95% финансирует республика, 5% будем финансировать мы. Мы уже сегодня направили выписку из бюджета, что мы готовы софинансировать капитальный ремонт данного объекта. Общая сумма – 32 миллиона 730 тысяч рублей».На эти средства в школе полностью заменят полы, переделают протекающую крышу, установят пластиковые окна, оборудуют туалеты. Сейчас удобства на улице. Ремонт проведут также в столовой и спортзале. Особый акцент сделают на пожарной безопасности. А в правом крыле первого этажа откроют новый детский сад на 24 ребенка. Работы планируют завершить уже к концу текущего года.
Автор: Азат Садреев
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