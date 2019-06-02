В двух уфимских школах зафиксировали нарушения при сдаче ЕГЭ-2019
Комментарии (0)
Загрузка...
В двух уфимских школах зафиксировали нарушения во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, что в этом году ЕГЭ в Башкирии сдают порядка 20 тысяч выпускников. Экзамены проходят в период с 27 мая по 1 июля. Контролируют сдачу экзамена сразу несколько структур.
Читайте также
Образование
В Башкирии сдадут ЕГЭ по китайскому языку | видео
Образование
Выпускной 2019 в Башкирии: последний звонок прозвенел для 43 тысяч девятиклассников
Образование
Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ для выпускников в 2019 году
Общество
В Башкирии школьникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей
Общество
В Башкирии набрали 100 баллов по русскому языку сразу 25 выпускников
Общество / Образование
С начала ЕГЭ в Башкирии за нарушения удалили троих школьников
Общество
В Башкирии ЕГЭ по математике сдали 17,5 тысячи выпускников
Образование
Минобрнауки Башкирии: 1 февраля 2016 года завершается срок подачи заявления на участие в ГИА-11