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В двух уфимских школах зафиксировали нарушения при сдаче ЕГЭ-2019

Добавлено: 02.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В двух уфимских школах зафиксировали нарушения при сдаче ЕГЭ-2019

В двух уфимских школах зафиксировали нарушения во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Газета «Аргументы и Факты - Уфа» со ссылкой на местный обрнадзор сообщает, что выпускники пытались пронести не обязательный экзамен запрещенные предметы. В Советском и Калининском районе ребята пытались воспользоваться мобильным телефоном и бумажной шпаргалкой.

Напомним, что в этом году ЕГЭ в Башкирии сдают порядка 20 тысяч выпускников. Экзамены проходят в период с 27 мая по 1 июля. Контролируют сдачу экзамена сразу несколько структур.

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