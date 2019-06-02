В двух уфимских школах зафиксировали нарушения при сдаче ЕГЭ-2019

В двух уфимских школах зафиксировали нарушения во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщает сайт Newsbash.ru.



Газета «Аргументы и Факты - Уфа» со ссылкой на местный обрнадзор сообщает, что выпускники пытались пронести не обязательный экзамен запрещенные предметы. В Советском и Калининском районе ребята пытались воспользоваться мобильным телефоном и бумажной шпаргалкой.Напомним, что в этом году ЕГЭ в Башкирии сдают порядка 20 тысяч выпускников. Экзамены проходят в период с 27 мая по 1 июля. Контролируют сдачу экзамена сразу несколько структур.