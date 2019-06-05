Узнать результаты ЕГЭ можно из приложения ВКонтакте
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Теперь выпускникам, сдающим ЕГЭ, не придется долго ждать результатов. Узнать свои оценки можно «ВКонтакте», в приложении «
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Напоминаем, что Единый государственный экзамен по различным предметам начался в конце мая. Общее число экзаменуемых превышает 750 тыс. человек.
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