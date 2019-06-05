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Узнать результаты ЕГЭ можно из приложения ВКонтакте

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Узнать результаты ЕГЭ можно из приложения ВКонтакте

Теперь выпускникам, сдающим ЕГЭ, не придется долго ждать результатов. Узнать свои оценки можно «ВКонтакте», в приложении «Результаты ЕГЭ». Оно создано при участии студентов НИУ ВШЭ, которые задействовали платформу VK Mini Apps. Вся информация поступает с официального портала ЕГЭ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В настройках приложения можно указать получение уведомлений о статусе экзамена, а также узнать точное количество баллов. Также можно поделиться достижениями с френдами.

Напоминаем, что Единый государственный экзамен по различным предметам начался в конце мая. Общее число экзаменуемых превышает 750 тыс. человек.

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