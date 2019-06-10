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Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019 в Башкирии

Добавлено: 10.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019 в Башкирии

По итогам ЕГЭ по географии и литературе от 27 мая, а также по математике (базовый уровень) от 29 мая установлены следующие результаты:

по математике (базовый уровень) 47,3 % от общего количества сдававших получили отметку "5";
по географии максимальные 100 баллов набрали 3 участника, а по литературе - 2 участника.

Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике, в целом, коррелируют на уровне результатов прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Минобразования РБ, в Республике Башкортостан сложилась эффективная система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), проводимой в форме основного государственного экзамена для выпускников 9 классов (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11 классов (далее – ЕГЭ).

Напомним, что за ходом проведения всех экзаменов организован контроль со стороны Министерства образования Республики Башкортостан, Обрнадзора РБ, общественных наблюдателей, онлайн наблюдателей.

С целью обеспечения объективности проведения ЕГЭ-2019 к наблюдению привлечено 100 региональных общественных наблюдателей и 1700 муниципальных общественных наблюдателей. Для организации наблюдения за 100% ППЭ увеличено количество ситуационных центров Обрнадзора РБ с четырех до шести с привлечением более 300 онлайн наблюдателей на 150 рабочих мест. Совместно с БГПУ им. М. Акмуллы и БашГУ проводится работа по привлечению студентов ВУЗов для работы в качестве региональных общественных наблюдателей.

В проведение ЕГЭ вовлечены более 28 тыс. чел., в том числе более 8,5 тыс. организаторов. В целях поддержки педагогов, задействованных в государственной итоговой аттестации, с 2019 года на законодательном уровне принято решение о предоставлении педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования, компенсации за работу.


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