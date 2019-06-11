В школах Башкирии появится предмет «Семьеведение»
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Председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов предложил включить Башкирию в список пилотных регионов по внедрению школьного предмета «Семьеведение».
Министерство образования намерено увеличить количество учреждений – участников программы. С данной целью создана рабочая группа, которая разработала дорожную карту по введению предмета во всех 1,3 тысячи школ региона.
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