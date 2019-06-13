В Сибае в рамках проекта «Школа в кармане» школьники будут учиться по электронным учебникам
Комментарии (0)
Загрузка...
С сентября два заведения Сибая, школа №6 и гимназия, перейдут на новый формат обучения по электронным учебникам – это программное обеспечение, используемое в процессе и заменяющее собой традиционное бумажное издание, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Школа в кармане» – набор электронных учебников, который обеспечит каждого ученика и учителя отдельным комплектом электронных изданий. Каждый учащийся получит в личное пользование на протяжении учебного года от 14 до 30 изданий. Учитель же будет обеспечен набором электронных учебников и интерактивных учебных пособий, соответствующих своему предмету.
Читайте также:В Сибае намерены построить энергетическую подстанцию
— Мы считаем, что внедрение электронных учебников – это необходимость, продиктованная временем. В ближайшем будущем все учебные заведения, согласно нацпроекту, будут переведены на цифровой формат. К тому же электронные книги обладают развернутой информационной площадкой. Это и аудио- и видеоуроки, трехмерные изображения и анимация. Все это позволит вывести учебный процесс на более интересный и понятный для современных детей уровень, — сказал Денис Назаров.
Читайте также
Образование
В Башкирии в начале апреля 60 процентов школ перейдут на пятидневку
Образование
В Башкирии внедряют систему электронных сертификатов на дополнительное образование
Образование
Минпросвещения внесло в федеральный перечень учебников обучающие материалы по башкирскому языку
Экономика
Федеральный бюджет выделил Башкирии 600 млн рублей на развитие системы образования
Образование
В Уфе строится новая школа, где будут внедрены инновационные направления
Общество
В Уфимском Инорсе появятся новые детский сад и школа
Образование
На образовательные учреждения Башкирии выделили 44 млрд рублей
Общество / Образование
Министр образования Ольга Васильева: «Работа учителя – это не услуга»