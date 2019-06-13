В Сибае в рамках проекта «Школа в кармане» школьники будут учиться по электронным учебникам

С сентября два заведения Сибая, школа №6 и гимназия, перейдут на новый формат обучения по электронным учебникам – это программное обеспечение, используемое в процессе и заменяющее собой традиционное бумажное издание, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Школа в кармане» – набор электронных учебников, который обеспечит каждого ученика и учителя отдельным комплектом электронных изданий. Каждый учащийся получит в личное пользование на протяжении учебного года от 14 до 30 изданий. Учитель же будет обеспечен набором электронных учебников и интерактивных учебных пособий, соответствующих своему предмету.

— Мы считаем, что внедрение электронных учебников – это необходимость, продиктованная временем. В ближайшем будущем все учебные заведения, согласно нацпроекту, будут переведены на цифровой формат. К тому же электронные книги обладают развернутой информационной площадкой. Это и аудио- и видеоуроки, трехмерные изображения и анимация. Все это позволит вывести учебный процесс на более интересный и понятный для современных детей уровень, — сказал Денис Назаров.

Первый эксперимент по внедрению в школы электронных учебников был проведен в 2011-2012 годах, он показал положительные результаты. Поэтому по распоряжению Министерства образования все издания с грифом ведомства должны иметь электронный вариант. Также был запущен национальный проект «Цифровая школа», по которому во всех учреждениях должна быть создана безопасная цифровая среда, позволяющая и ученикам, и учителям работать в новом формате с использованием технологий виртуальной реальности. С идеей внедрения данного проекта в школах Сибая выступил депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Денис Назаров.