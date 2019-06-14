В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики

С 1 сентября во всех школах и детсадах Уфы будут вводить единое меню, а столовые оснастят брендированной посудой. Об этом сообщили сегодня в рамках «Образовательного часа» в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





До сих пор организацией школьного и дошкольного питания в Уфе занимались три оператора. По ряду причин было решено их объединить. Как было отмечено на встрече, единый оператор позволит усилить контроль за качеством питания.

Кроме того, по данным Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей, к новому учебному году во все школы и детсады города поступит брендированная посуда и форма для сотрудников столовых. Обязательным для всех школ станет единое меню.Радий Хабиров подчеркнул, что качество питания будет контролировать правительство республики. Он поставил задачу привлечь к социальному питанию местных производителей и разработать единую соцкарту для школьников.Руководитель республики потребовал организовать 1 сентября в каждой школе обед для представителей родительского комитета, чтобы они знали, чем будут питаться дети. Опыт уфимских школ со временем планируется распространить на другие города и районы республики.