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В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики

Добавлено: 14.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики

С 1 сентября во всех школах и детсадах Уфы будут вводить единое меню, а столовые оснастят брендированной посудой. Об этом сообщили сегодня в рамках «Образовательного часа» в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

До сих пор организацией школьного и дошкольного питания в Уфе занимались три оператора. По ряду причин было решено их объединить. Как было отмечено на встрече, единый оператор позволит усилить контроль за качеством питания.

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Кроме того, по данным Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей, к новому учебному году во все школы и детсады города поступит брендированная посуда и форма для сотрудников столовых. Обязательным для всех школ станет единое меню.

Радий Хабиров подчеркнул, что качество питания будет контролировать правительство республики. Он поставил задачу привлечь к социальному питанию местных производителей и разработать единую соцкарту для школьников.

Руководитель республики потребовал организовать 1 сентября в каждой школе обед для представителей родительского комитета, чтобы они знали, чем будут питаться дети. Опыт уфимских школ со временем планируется распространить на другие города и районы республики.

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