В Башкирии планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
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В Правительстве РБ прошло совещание по вопросу создания научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), сообщает сайт Newsbash.ru.
Основными целями НОЦа является организация взаимодействия науки, бизнеса и образования, ориентация на создание новых технологий, развитие исследовательской инфраструктуры, а также экспорт образовательных услуг.
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«..субъектам страны предложено разработать проекты научно-образовательных центров мирового уровня. Регионы, стартовавшие первыми, уже получили поддержку федерального центра. Необходима совместная слаженная программа действий, включающая исследования, подготовку научных кадров, внедрение научных разработок, все участники НОЦ являются равноправными партнерами. Башкирия также заинтересована в создании НОЦа, для этого у региона есть значительный потенциал», — отметила Ленара Иванова.Отметим, что в Указе президента России Владимира Путина о национальных проектах обозначено создание научно-образовательных центров в регионах и обусловлено реализацией мероприятий федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука».
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