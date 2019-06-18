Минобразования Башкирии рассказало о программе проведения выпускных в школах Уфы

Выпускные для 11 классов в Уфе будут проводиться 21 июня, для 9 классов – 28 июня. Таковы рекомендации регионального министерства образования, сообщила на оперативном совещании в городской администрации начальник Управления образования муниципалитета Елена Хаффазова, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уфимские 11-классники выпустятся из 111 школ: 6 из них проведут праздник в помещениях театров, 4 – во дворцах культуры. Сами выпускные начнутся с 16:00, самый поздний из них состоится в 9 часов вечера. После многие пойдут встречать рассвет к памятнику Салавату Юлаеву и на другие городские площадки.

В рамках подготовки к празднику в школах прошли проверки соблюдения мер антитеррористической и противопожарной безопасности. Во время выпускных будут дежурить полицейские, педагоги и родители.