Минобразования Башкирии рассказало о программе проведения выпускных в школах Уфы
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Выпускные для 11 классов в Уфе будут проводиться 21 июня, для 9 классов – 28 июня. Таковы рекомендации регионального министерства образования, сообщила на оперативном совещании в городской администрации начальник Управления образования муниципалитета Елена Хаффазова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уфимские 11-классники выпустятся из 111 школ: 6 из них проведут праздник в помещениях театров, 4 – во дворцах культуры. Сами выпускные начнутся с 16:00, самый поздний из них состоится в 9 часов вечера. После многие пойдут встречать рассвет к памятнику Салавату Юлаеву и на другие городские площадки.
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