В Аскинском районе в сентябре 2019 года откроются новые школа и детсад

В Аскинском районе в деревне Кшлау-Елга на сентябрь запланировано открытие двух социальных объектов. Речь идет о новой школе на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, сообщает сайт Newsbash.ru.



Отметим, что школу построила компания «Корунд» в рамках программы «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан».В учебном заведении уже завершены строительные работы, установлены оконные блоки. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, благоустраивается территория и монтируется наружное освещение.