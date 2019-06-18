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В Аскинском районе в сентябре 2019 года откроются новые школа и детсад

Добавлено: 18.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе в сентябре 2019 года откроются новые школа и детсад

В Аскинском районе в деревне Кшлау-Елга на сентябрь запланировано открытие двух социальных объектов. Речь идет о новой школе на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Отметим, что школу построила компания «Корунд» в рамках программы «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан».

В учебном заведении уже завершены строительные работы, установлены оконные блоки. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, благоустраивается территория и монтируется наружное освещение.

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