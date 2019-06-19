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Задания ЕГЭ и ОГЭ для школьников России станут индивидуальными

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Задания ЕГЭ и ОГЭ для школьников России станут индивидуальными

Правительство планирует сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными, пишут «Известия». Об этом говорится в докладе кабмина Федеральному собранию. Так, в документе говорится о задаче перевести экзамены в электронную форму, сообщает сайт Newsbash.ru.

С помощью этой новации КИМы станут генерироваться автоматически и индивидуально для каждого абитуриента. Предполагается, что это решит проблемы списывания ны экзаменах и снизит критику данной формы аттестации.

Технологию планируется применить и на школьных олимпиадах. Напомним, в этом году в Башкирии на основной период проведения ЕГЭ зарегистрировано 19 тысяч 787 участников. При этом сдающих ОГЭ насчитывается 43 тысячи 139 человек.

Екатеринбургские школьники, которые выпускаются в этом году, раскритиковали идею правительства сделать варианты заданий для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) индивидуальными. По словам выпускников, пожелавших остаться анонимными, нововведения превратят экзамен в лотерею.

«Экзамен превратится в сплошную лотерею: кому-то попадется что-то посложнее, кому-то попроще, и от этого будет все зависеть. И в вузы будут проходить просто везучие ребята», — рассказал один из школьников.
По словам выпускников, в этом году на экзаменах у них были приблизительно одинаковые варианты со схожим типом заданий, и это было честно. Ребята уверены, что обеспечить всех разными зданиями не получится. Также школьники считают, что благодаря новым правилам списываний может стать меньше, но они все равно будут.В это же время в социальных сетях россияне призвали власти не делать индивидуальными задания для ЕГЭ и ОГЭ. Многие пользователи предположили, что ужесточение правил может привести к волне суицидов среди не сдавших экзамены выпускников.


«Да куда еще? Сколько суицидов детей вам нужно?» — возмутилась Александра Скороход.
«Ага, мало детей убилось», — согласился Артур Огородов. «Скоро начнется новая волна суицида среди не сдавших экзамены», — предположил Владислав Анатольевич.
«Просто верните обычные экзамены, где билеты и каждый отвечает на вопрос, подбирая слова», — предложила Эрика Нисконен.
Некоторые пользователи посчитали, что система с индивидуальными вариантами заданий может быть ненадежной и коррумпированной.
«Вот и докатились до максимального уровня коррупции: дочки судьи легкое задание, а быдлу, как повезет», — написал Петр Иванов.
«Сразу подумала, что эта индивидуальность будет кому-то на руку. Чтобы своих на 100 баллов да за взятки чужих обеспечить индивидуальными заданиями. Отличная идея», — добавила Ольга Савченко. 

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