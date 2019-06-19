Задания ЕГЭ и ОГЭ для школьников России станут индивидуальными
Правительство планирует сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными, пишут «Известия». Об этом говорится в докладе кабмина Федеральному собранию. Так, в документе говорится о задаче перевести экзамены в электронную форму, сообщает сайт Newsbash.ru.
С помощью этой новации КИМы станут генерироваться автоматически и индивидуально для каждого абитуриента. Предполагается, что это решит проблемы списывания ны экзаменах и снизит критику данной формы аттестации.
Технологию планируется применить и на школьных олимпиадах. Напомним, в этом году в Башкирии на основной период проведения ЕГЭ зарегистрировано 19 тысяч 787 участников. При этом сдающих ОГЭ насчитывается 43 тысячи 139 человек.
Екатеринбургские школьники, которые выпускаются в этом году, раскритиковали идею правительства сделать варианты заданий для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) индивидуальными. По словам выпускников, пожелавших остаться анонимными, нововведения превратят экзамен в лотерею.
«Ага, мало детей убилось», — согласился Артур Огородов. «Скоро начнется новая волна суицида среди не сдавших экзамены», — предположил Владислав Анатольевич.
«Просто верните обычные экзамены, где билеты и каждый отвечает на вопрос, подбирая слова», — предложила Эрика Нисконен.
«Сразу подумала, что эта индивидуальность будет кому-то на руку. Чтобы своих на 100 баллов да за взятки чужих обеспечить индивидуальными заданиями. Отличная идея», — добавила Ольга Савченко.