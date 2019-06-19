В детских лагерях Башкирии дети смогут сдать нормы ГТО
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Отныне нормативы физкультуры и спорта могут выполнить дети, отдыхающие в оздоровительных лагерях. Это специальный проект. Сейчас республика занимает 36 место в России по сдаче нормативов. Благодаря этому проекту организаторы хотят приблизить Башкортостан к числу лидеров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Виктор Макин, директор военно-спортивного фонда «Башкортостан»:
«Выполнение нормативов ГТО и нужно, и полезно выполнять летом. Максимально использовать это время. Организовывать именно в детских лагерях, и передаем эстафету муниципальным образованиям для того, чтобы они поддержали эту идею и начали выполнение нормативов ГТО в детских лагерях РБ».
Финат Биккузин, начальник детского оздоровительного лагеря «Черемушки»:
«Подготовка к учебным заведениям, к школе. Также на развитие детей. У них появляется стимул между собой конкурировать в спорте. Мы очень рады, что возобновили ГТО».Тимур Ганиев:
«Я не ожидал то, что будет такое мероприятие по нормативам спортивное. Так-то задания сложные, но интересные. – Тяжело сдавать? – Сложнее всего мне дались наклоны вниз».Автор: Татьяна Андже
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