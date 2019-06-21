Школьница из Стерлитамака рассказала, как сдала ЕГЭ на 100 баллов

Нужно ли обладать суперспособностями, чтобы написать ЕГЭ на высший балл, и являются ли «стобалльники» ботаниками - об этом и другом поведала 11-классница Адель Хайретдинова из Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.





Будущий медик сдала самый важный для нее экзамен по химии на 100 баллов. Все 11 школьных лет Адель была отличницей. Ни разу в ее дневнике не было оценок за четверть ниже пятерки. С такими результатами она выйдет из учебного заведения с красным аттестатом и золотой медалью.

- Уверена, что в душе о 100 баллах мечтают многие выпускники, возможно, даже все. В своих знаниях я была уверена, но результат все равно стал для меня сюрпризом, - говорит Адель. - О таком и мечтать нельзя!

- В этом году я пропустила многое из школьной программы, у меня были сборы, олимпиады – одна за другой. Мне приходилось заниматься дома, решать задачи, учить формулы. Доходило до того, я сама изучала определенные темы, про которые в школе даже не говорят. В химии сложно – если пропустишь одну тему, дальше уже не поймешь, поэтому вечерами сидела и учила дома, - говорит Адель.

- На самом деле многое зависит от везения тоже, от того, какой вариант попадется. Но даже ученик, который учился средне, может написать на все 85 баллов. Главное не нервничать, как это делала я, - смеется выпускница.

- Да, действительно 100! Я не поверила своим глазам! Я сразу начала звонить маме, учительнице, классному руководителю. Мне показалось, что они радовались больше, чем я, - говорит девушка. – Во время экзамена и за некоторое время до него я очень сильно переживала и нервничала – нервишки шалили не по-детски, прямо трясло. Была не уверена в себе, потому что знала – я готовилась к ЕГЭ меньше, чем могла бы. А тут такое чудо привалило…

- Про нас говорят, что мы кроме учебников и задач ничем не интересуемся. Я хочу развеять эти мифы и сказать, что мы не ботаники. Если человек может учиться, умеет учиться и любит учиться, это не значит, что у него нет никаких увлечений и личной жизни помимо «зубрежки» предметов, - уверена выпускница.

Готовиться к ЕГЭ школьница начала еще с 10 класса – программа сложная, задач много, нужно все успеть. Адель признается, что никогда не ходила к репетиторам, занималась только с учительницей в школе, а потом сама дома. Девушка считает, что занятия с репетитором – это пустая трата денег, все необходимое можно узнать у своего педагога, решать задачи дома. Доходило у них в классе вплоть до того, что ребята просили рассказать учителя о том, чего нет в школьной программе. Вот это интерес к предмету! Тогда педагог выкраивала время и делилась новой для них информацией – какой уж тут репетитор нужен, с такой учительницей?Девушку не подвели даже те задачи, которые ввели в экзамен только в этом году. С ними она справилась на ура, потому что все изучила в школе.О результатах экзамена по химии Адель узнала, когда шла домой с ЕГЭ по биологии. Ей позвонили одноклассники и стали кричать – у тебя сто баллов! Только вот им она не поверила, восприняла, как шутку! Но все же остановилась, зашла в свой «Личный кабинет» с телефона, чтобы убедиться в этом.Адель рассказала, что к «стобалльникам» некоторые относятся очень скептически и называют их ботаниками.С таким высоким баллом по самому нужному предмету Адель планирует уехать из родного Стерлитамака в Уфу, или Казань, или Москву. Как таковой цели покинуть Башкирию раз и навсегда, у девушки нет, но говорит, что очень обрадовалась бы, если бы прошла в один из медицинских университетов Москвы. Девушка с детства интересовалась медициной и наблюдала за маминой профессией – она у нее тоже медсестра. Вот и загорелась, цель почти достигнута.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Количество «стобалльников» на ЕГЭ по химии увеличилось почти в пять раз по сравнению с прошлым годом.



Как сообщили в минобразовании, 100 баллов по химии набрали 29 человек. 10 их них – это выпускники уфимских школ, по двое 11-классников из Стерлитамака, в том числе Адель, Кармаскалинского и Буздякского районов, по одному из городов Салават, Бирск, Октябрьский, Янаул, Дюртюли, Благовещенск, Белебеевского, Чишминского, Альшеевского, Аургазинского, Мелеузовского, Учалинского, Мишкинского районов.



В 2018 году было всего шесть человек, которые сдали химию на максимальный балл. Всего в Башкирии ЕГЭ по данному предмету писали 3 592 выпускника.



На данный момент известно, что в регионе 100 баллов по различным предметам набрали 57 учеников. Результаты экзамена по информатике еще неизвестны.