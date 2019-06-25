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Салават Сагитов официально возглавил БГПУ имени Акмуллы

Добавлено: 25.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Салават Сагитов официально возглавил БГПУ имени Акмуллы

Действующий врио ректора БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов официально возглавил университет. Накануне в ходе конференции научно-педагогических работников состоялось избрание ректора вуза на следующие пять лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Отметим, что в конференции участвовали сам министр образования республики Айбулат Хажин, а также заместитель начальника управления – заведующий экспертным отделом администрации главы Башкирии Наталья Гизатуллина.

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На пост руководителя вуза претендовали три кандидата: проректор по научной и инновационной деятельности Илья Кудинов, директор Института исторического и правового образования Алексей Кортунов и действующий врио ректора Салават Сагитов. Каждый из них представил свою программу развития вуза.
«Планов у нас много. Стратегическая цель – занять устойчивую позицию «Университета 3.0» – лидера среди педагогических вузов страны, вузов Урало-Поволжского региона по подготовке специалистов с академическими, технологическими, предпринимательскими компетенциями», – прокомментировал свои планы новый ректор.

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