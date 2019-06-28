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Шесть детсадов в Стерлитамаке и Белебее выиграли федеральные гранты

Добавлено: 28.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Шесть детсадов в Стерлитамаке и Белебее выиграли федеральные гранты

В рамках целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» шесть детских садиков из Башкирии выиграли федеральные гранты. Каждое учреждение получит по 1,23 миллиона рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

По всей России средства поддержки из федерального центра получат 40 дошкольных образовательных организаций. Средства направят на создание центров и служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе до трех лет. В таких центрах родители и их дети смогут получить диагностическую, психолого-педагогическую и консультационную помощь. Взрослые получат возможность задать специалистам вопросы по воспитанию и обучению детей.

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Всего шесть башкирских детских садов получат 7,38 миллиона рублей. Получателями субсидий станут уфимские детские сады № 309, № 209, №51, детский сад №87 в Стерлитамаке, и два садика в Белебее - №36 «Аленький цветочек» и №39 «Радуга».

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