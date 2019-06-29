В Мишкинском районе стартовали республиканские соревнования по «Школе безопасности»
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28 июня, в селе Мишкино стартовали республиканские соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности». В соревнованиях участвует 51 команда общей численностью более 600 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.
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