В Мишкинском районе стартовали республиканские соревнования по «Школе безопасности»

28 июня, в селе Мишкино стартовали республиканские соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности». В соревнованиях участвует 51 команда общей численностью более 600 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.

В течение 3-х дней ребята будут состязаться в различных видах испытаний: комбинированная пожарная эстафета, полоса препятствий, маршрут выживания, поисково-спасательные работы, гражданская защита, конкурс организации быта в полевых условиях и конкурсная программа, состоящая из визитки, песни и викторины по ОБЖ. За прохождением каждого этапа соревнований будет следить судейская бригада, в которой состоят профессионалы пожарного и спасательного дела.