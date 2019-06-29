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В Мишкинском районе стартовали республиканские соревнования по «Школе безопасности»

Добавлено: 29.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Мишкинский район
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В Мишкинском районе стартовали республиканские соревнования по «Школе безопасности»

28 июня, в селе Мишкино стартовали республиканские соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности». В соревнованиях участвует 51 команда общей численностью более 600 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.  

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В течение 3-х дней ребята будут состязаться в различных видах испытаний: комбинированная пожарная эстафета, полоса препятствий, маршрут выживания, поисково-спасательные работы, гражданская защита, конкурс организации быта в полевых условиях и конкурсная программа, состоящая из визитки, песни и викторины по ОБЖ. За прохождением каждого этапа соревнований будет следить судейская бригада, в которой состоят профессионалы пожарного и спасательного дела.

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