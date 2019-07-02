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В Башкирии 12 детсадов нуждаются в реконструкции по причине ветхости

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии 12 детсадов нуждаются в реконструкции по причине ветхости

В Башкирии 12 детских садов находятся в ветхом состоянии, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Башкирии по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин, сообщает сайт Newsbash.ru.

Министерством образования РБ сформирован и постоянно уточняется реестр объектов образования, в том числе дошкольных учреждений, необходимых к строительству (реконструкции). Первый блок данного реестра предполагает организацию работы в направлении недопущения эксплуатации объектов образования, находящихся в ветхом состоянии. В республике на сегодняшний день 12 детских садов находятся в таком состоянии, доложил Марат Ахмадуллин. Среди них детский сад №7 на улице Пожарского в Ленинском районе Уфы, детский сад №11 в городе Туймазы и другие.

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