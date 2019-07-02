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В вузах Башкирии будут действовать мотивационные программы для "стобалльников"

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В вузах Башкирии будут действовать мотивационные программы для "стобалльников"

В Башкирии поддержат призеров олимпиад и выпускников, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Каждому из 109 «высокобалльников» 2019 года в УГНТУ подготовили сертификат, который позволит получать повышенную стипендию, а те, кто поступают в вузы по результатам олимпиад, будут получать стипендию 30 тысяч рублей в первое полугодие обучения. Такие же мотивационные программы приняты во всех башкирских вузах», — об этом доложил ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин на оперативном совещании в Правительстве Башкирии.
По данным на 2 июля, в приемные комиссии вузов подали заявления 14 тысяч 500 выпускников. Документы будут приниматься до 26 июля. Всего в 2019 году из школ выпустились более 20 тысяч человек.

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