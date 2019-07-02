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В Башкирии учителя работающие в деревне получат гранты в размере 600 тысяч рублей

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии учителя работающие в деревне получат гранты в размере 600 тысяч рублей

В Башкирии стартует программа поддержки молодых сельских учителей. Ежегодно 100 преподавателей, работающих в деревнях, будут получать гранты в размере 600 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно указу, рассчитывать на грант могут учителя моложе 35 лет, постоянно проживающие в Башкирии и проработавшие в сельской школе минимум 2 года. Причем плотность населения населенного пункта не должна превышать 10 000 человек.

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Выбирать получателей грантов будет комиссия. В нее входят и.о. заместителя премьер-министра правительства Ленара Иванова, и.о. министра образования Айбулат Хажин, ректор Института развития образования Гульназ Шафикова и др. Если получив грант, учитель решит уволиться с работы или переехать в город, деньги он должен будет вернуть.

Добавим, что молодых учителей в Башкирии катастрофически не хватает. Доля сотрудников в системе школьного образования моложе 35 лет составляет всего 8%, в сельской местности этот показатель еще ниже. В среднем учителю в Башкирии 52 года.

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