В Башкирии учителя работающие в деревне получат гранты в размере 600 тысяч рублей
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В Башкирии стартует программа поддержки молодых сельских учителей. Ежегодно 100 преподавателей, работающих в деревнях, будут получать гранты в размере 600 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно указу, рассчитывать на грант могут учителя моложе 35 лет, постоянно проживающие в Башкирии и проработавшие в сельской школе минимум 2 года. Причем плотность населения населенного пункта не должна превышать 10 000 человек.
Добавим, что молодых учителей в Башкирии катастрофически не хватает. Доля сотрудников в системе школьного образования моложе 35 лет составляет всего 8%, в сельской местности этот показатель еще ниже. В среднем учителю в Башкирии 52 года.
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