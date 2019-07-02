В Башкирии 24 выпускника не смогли сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам

В Башкирии 24 выпускника не получают аттестаты о среднем образовании из-за того, что не сдали оба обязательных предмета на ЕГЭ – по математике и русскому языку. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ и.о. министра образования региона Айбулат Хажин, сообщает сайт Newsbash.ru.





В прошлом году количество проваливших экзамены было гораздо ниже – 9 человек не справились с итоговой аттестацией. Единый государственный экзамен по этим предметам «двоечники» смогут пересдать осенью.

По сравнению с прошлым годом снизилось до 3 309 количество выпускников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по всем предметам, проинформировал глава ведомства. В 2018 году их было 3 416 человек.Всего экзамены в республике в этом году сдавали 19 787 выпускников. Во время сдачи ЕГЭ были удалены 10 человек за использование мобильников и шпаргалок. Их результаты аннулированы, уточняет Минобразования.Как сообщалось ранее, увеличилось количество участников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ: с 58 стобалльных работ в 2018 году до 109 стобалльных работ﻿ в 2019 году. Отлично справились участники экзаменов по географии — три человека (одна из них сдала ЕГЭ досрочно, после 10 класса), по литературе — два, по профильной математике — 18, по химии — 29, по истории — пять, по русскому языку — шесть, по физике — 25, по обществознанию — четыре, по информатике — 12, по биологии — четыре.Семь выпускников школ республики получили максимальный балл сразу по двум предметам.

Максимальное количество баллов за экзамены получены двумя выпускниками. Эдуард Владимиров из башкирской гимназии Нефтекамска по четырем предметам набрал 388 баллов: экзамены по физике и профильной математике он сдал на 100 баллов, результаты еще двух предметов — 94 балла. Выпускница СОШ №2 Стерлитамака Адель Хайретдинова по трем экзаменам набрала 291 балл: стобалльные работы у нее в экзаменах по биологии и химии.



Айбулат Хажин также сообщил, что 68 из 109 стобалльников планируют поступать в вузы за пределами республики и уезжают в Москву, Санкт-Петербург и Казань.