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Итоги ЕГЭ-2019 в Башкирии

Добавлено: 03.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Итоги ЕГЭ-2019 в Башкирии

Период сдачи Единого государственного экзамена завершился, и в Министерстве образования Башкирии подводят итоги. В этом году 100-балльных работ в два раза больше, чем в 2018-м. 102 выпускника сдали экзамен на все сто, при этом семь человек получили высший балл сразу за два предмета. Общее количество 100-балльных работ — 109, в прошлом году стобалльников было 54, сообщает сайт Newsbash.ru.


— В 2019 году наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали математика профильного уровня (56%), обществознание (32,5%), физика (24%) и химия (18%). Увеличился средний балл по предметам: по математике (профильный уровень) — с 52 до 59, по химии — с 54 до 58, по истории с 53 до 56, по география — с 59 до 62, — прокомментировали в пресс-службе Министерства образования Башкирии.
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В этом году экзаменационные испытания держали 19 787 выпускников. Никто из ребят в этом году не получил по 100 баллов сразу за три предмета. Зато юноша из Нефтекамска смог сдать четыре предмета на общую сумму 388 баллов, при этом на отлично он сдал физику и математику.

Количество стобалльников по предметам:
  • литература — 2 человека;
  • география — 3 человека;
  • обществознание — 4 человека;
  • биология — 4 человека;
  • история — 5 человек;
  • русский язык — 6 человек;
  • информатика — 12 человек;
  • математика — 18 человек;
  • физика — 25 человек;
  • химия — 29 человек.

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