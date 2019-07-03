Итоги ЕГЭ-2019 в Башкирии
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Период сдачи Единого государственного экзамена завершился, и в Министерстве образования Башкирии подводят итоги. В этом году 100-балльных работ в два раза больше, чем в 2018-м. 102 выпускника сдали экзамен на все сто, при этом семь человек получили высший балл сразу за два предмета. Общее количество 100-балльных работ — 109, в прошлом году стобалльников было 54, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В 2019 году наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали математика профильного уровня (56%), обществознание (32,5%), физика (24%) и химия (18%). Увеличился средний балл по предметам: по математике (профильный уровень) — с 52 до 59, по химии — с 54 до 58, по истории с 53 до 56, по география — с 59 до 62, — прокомментировали в пресс-службе Министерства образования Башкирии.
Количество стобалльников по предметам:
- литература — 2 человека;
- география — 3 человека;
- обществознание — 4 человека;
- биология — 4 человека;
- история — 5 человек;
- русский язык — 6 человек;
- информатика — 12 человек;
- математика — 18 человек;
- физика — 25 человек;
- химия — 29 человек.
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