Роспотребнадзор хочет запретить школьникам использовать телефоны на территории учебных заведений
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Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу и подготовит предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс», сообщает сайт Newsbash.ru.
С соответствующий инициативой ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, попросив экспертов «внимательно посмотреть все аспекты» вопроса и к началу нового учебного года принять необходимые решения. «Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — отметила она.
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«Телефонов на уроках, переменах быть не должно», — заключила председатель Совфеда, добавив, что большинство педагогов выступает за данное нововведение.В августе 2017 года с похожим заявлением выступила министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, использование мобильных телефонов на уроках может мешать учебному процессу, и руководство учебных заведений в праве выработать рекомендации относительно смартфонов. Сама она отметила, что считает, что их стоит запретить.
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