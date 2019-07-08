В Балтачевском районе сфальцифицировали результаты ЕГЭ: результаты 16 выпускников аннулированы

В Балтачевском районе республики на одном из пунктов сдачи ЕГЭ произошла попытка подтасовать результаты экзамена. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





Только на прошлой неделе чиновники от минобразования республики рапортовали Хабирову о результатах основного этапа экзаменационной кампании и довольно неплохих результатов. Но оказалось, что в Балтачевском районе произошел вопиющий случай нарушения всех правил.

- Мы отличились. Считайте, что на всю страну, - сказал Радий Фаритович. - У нас нашлись определенные деятели – не знаю, коррупционная это составляющая или тупоумие человеческое – которые попытались сфальсифицировать ЕГЭ. Это попытка создать неравные условия для детей.

- По сути, их на год отбросило, - добавил Хабиров. - Теперь пересдать экзамены они смогут только в сентябре. Я не знаю, чем думали родители, если они в этом замешаны. Но получился такой результат.

- Теперь республика у нас прозвенит тем, что у нас на экзаменах создают условия для списывания. А ведь республика никогда этим не отличалась, - добавил он. – Наши выпускники пользуются авторитетом в вузах, в армии. Они добросовестные, но на них тоже ляжет пятно.

В итоге больше всех пострадали дети – результаты экзаменов 16 выпускников аннулированы, аттестаты они не получили и лишились возможности поступить в высшие учебные заведения.По мнению руководителя региона, инцидент сильно подпортит репутацию всех выпускникам и абитуриентам из Башкирии.Главе Балтачевского района Ильгизу Субушеву Хабиров поручил решительно отреагировать на произошедшее и уволить руководителей пункта приема и учителей, которые участвовали в этой истории.





- Есть вещи, где церемониться не нужно. С ними надо прощаться, не задумываясь, - сказал Радий Фаритович.- Если у людей хватает дурости это совершать, то им не надо работать. Нам нужны монтажники, грузчики. Пусть туда идут.

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Он отметил - если окажется, что в подтасовке принимали участие и районные чиновники, то следует рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела, чтобы наказать их по всей строгости закона.