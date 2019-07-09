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Фальсификация ЕГЭ в Балтачевском районе: уволен начальник отдела образования, его заведующий и директор школы

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Балтачевский район
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Фальсификация ЕГЭ в Балтачевском районе: уволен начальник отдела образования, его заведующий и директор школы

В Балтачевском районе после скандала с ЕГЭ прошла волна увольнений. Сегодня там уволили руководителя и заведующего отделом образования, а также директора школы, сообщает сайт Newsbash.ru

Об этом сообщил на совещании глава Балтачевского района Ильгиз Субушев. Он назвал этот случай «нелепым» и сказал, что муниципалитет никогда прежде так не «гремел на всю страну».

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Напомним, сегодня на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил, что в Балтачевском районе была зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. В итоге результаты ЕГЭ 16 выпускников были аннулированы. Все они остались без аттестатов. Радий Хабиров дал поручение ответственным лицам создать комиссию по расследованию инцидента.
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