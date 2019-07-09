Фальсификация ЕГЭ в Балтачевском районе: уволен начальник отдела образования, его заведующий и директор школы
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В Балтачевском районе после скандала с ЕГЭ прошла волна увольнений. Сегодня там уволили руководителя и заведующего отделом образования, а также директора школы, сообщает сайт Newsbash.ru
Об этом сообщил на совещании глава Балтачевского района Ильгиз Субушев. Он назвал этот случай «нелепым» и сказал, что муниципалитет никогда прежде так не «гремел на всю страну».
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