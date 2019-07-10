Обрнадзор Башкирии выяснял подробности фальсификации ЕГЭ в Балтачевском районе
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По поручению Радия Хабирова в Балтачевском районе побывала комиссия республиканского Обрнадзора. Специалисты выясняли подробности инцидента на ЕГЭ, когда была зафиксирована попытка сфальсифицировать результаты экзамена, сообщает сайт Newsbash.ru.
В итоге 16 выпускников лишились аттестатов и права поступления в высшие учебные заведения в текущем году. Корреспондент телеканала БСТ узнал, чем закончилась очная ставка с учениками.
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До недавнего времени здесь находился рабочий кабинет начальника районного отдела образования. После скандала во время ЕГЭ ей пришлось освободить занимаемую должность. Табличку с именем уже сняли, дверь закрыта на замок.
Остальные сотрудники немногословны. Говорят, такое в их районе происходит впервые, и они до сих пор не верят в то, что кто-то мог сфальсифицировать итоги ЕГЭ. У выпускников была достаточная подготовка, чтобы сдать экзамены самостоятельно.
Гульшат Хабибуллина, заведующая методическим кабинетом отдела образования Балтачевского района:
«У нас выпускники были готовы к сдаче Единого государственного экзамена. Мы в декабре провели пробные экзамены по математике и русскому языку, также в марте-апреле мы провели репетиционный ЕГЭ по математике, русскому языку и по предметам по выбору. Дети показали хорошие результаты».Чтобы расставить все точки над i, в село Старобалтачево сегодня утром приехала специальная комиссия. Проводить съемку в зале, где должна была состояться очная встреча с учениками, учителями, родителями и наблюдателями, нам категорически запретили. Видеозаписи с камер наблюдения изучали за закрытыми дверьми. О содержании вещдока рассказали в Министерстве образования.
Айбулат Хажин, и.о. министра образования Республики Башкортостан:
«Мы пересмотрели видео, и на самом деле на кадрах видно, как взрослые, организаторы, либо подкладывают листочки, либо выносят, либо содействуют тому, чтобы дети нарушали порядок, использовали шпаргалки или сотовые телефоны».Гузель Султанова проработала в системе образования десятки лет и уже находится на пенсии. Ей пришлось возглавить Балтачевское РОНО после увольнения предыдущего руководителя.
Гузель Султанова, и.о. начальника отдела образования Балтачевского района:
«От педагогов я этого не ожидала. Потому что я уже боле 30 лет работаю в системе образования, знаю каждого человека в коллективе. С ними мы работаем долгие годы. Но чтобы наши коллеги так поступили – я не верю».Если по результатам проверки будет выявлена вина педагогов, то дело передадут в суд. Ответственность понесут и ученики, которые воспользовались шпаргалками.
Альберт Яримов, и.о. начальника управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан: «
Предусмотрены штрафные санкции как для выпускников, так и для должностных лиц. Для должностных лиц более суровое наказание – от 20 до 40 тысяч рублей».
В случае необходимости в суд готовы подать и родители выпускников, которые уверены: дети сдавали экзамен честно. По словам их представителя, в ходе самого ЕГЭ нарушений выявлено не было.
Фанзяль Синатуллин, адвокат:
«Будем обжаловать действия комиссии по аннулированию ЕГЭ в суде. И будем отстаивать права и интересы ребят, девчат, которые лишаются возможности куда-то поступать в этом году».Как бы то ни было, в этой ситуации, в первую очередь, пострадали дети, которые долгое время готовились к сдаче ЕГЭ, в том числе и с репетиторами. Пересдать экзамены выпускники смогут лишь осенью и продолжить учебу в колледже или техникуме. Обвинение в том, что они списывали, ученики отрицают.
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