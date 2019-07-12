Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе к 1 сентября возле школ на пешеходных переходах установят макеты детей

В Уфе к 1 сентября возле школ на пешеходных переходах установят макеты детей

Добавлено: 12.07.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе к 1 сентября возле школ на пешеходных переходах установят макеты детей

К 1 сентября возле школ на пешеходных переходах установят макеты детей. Первые фигуры появятся в Ленинском районе города, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, четыре макета детей из композита уже готовы и будут установлены перед пешеходными переходами школ №4 и №44 в Ленинском районе. Монтаж фигур планируется завершить к 25 августа, когда состоится приемка школ. К зимнему периоду, а потом и к весеннему, предполагается установка макетов детей в одежде по сезону. Добавим, что макеты оснащены светоотражающими элементами, чтобы водители смогли заметить их и в темное время суток.

В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров

Читайте также:

В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров
По замыслу разработчиков пилотного проекта фигуры детей позволят обеспечить безопасность дорожного движения и повысят ответственность водителей. Их устанавливают по согласованию с начальником ГИБДД по РБ Динаром Гильмутдиновым. Автором этой идеи и спонсором является член Президиума Регионального политического совета Партии, секретарь первички «Актуальное» уфимского отделения «Единой России» Рустем Сахабутдинов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров
Общество
В Башкирии возле школ и на трассах рядом с деревнями и селами установят 30 светофоров
В Янаульском районе ледовые фигуры защитили антивандальными ограждениями
Происшествия
В Янаульском районе ледовые фигуры защитили антивандальными ограждениями
В Уфе появится новая музыкальная школа
Образование
В Уфе появится новая музыкальная школа
В Давлекановском районе полицейские присоединились к акции «Возьми ребёнка за руку!»
Общество
В Давлекановском районе полицейские присоединились к акции «Возьми ребёнка за руку!»
В Башкирии на ремонт школ и детсадов выделили 1 млрд рублей
Образование
В Башкирии на ремонт школ и детсадов выделили 1 млрд рублей
В Октябрьском провели профилактическую акцию «Трафарет»
Общество
В Октябрьском провели профилактическую акцию «Трафарет»
В Уфе возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские
Общество
В Уфе возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские
В Башкирии предложено оснастить школы специальным оборудованием по изучению ПДД
Общество / Образование
В Башкирии предложено оснастить школы специальным оборудованием по изучению ПДД
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: