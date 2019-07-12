В Уфе к 1 сентября возле школ на пешеходных переходах установят макеты детей
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К 1 сентября возле школ на пешеходных переходах установят макеты детей. Первые фигуры появятся в Ленинском районе города, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, четыре макета детей из композита уже готовы и будут установлены перед пешеходными переходами школ №4 и №44 в Ленинском районе. Монтаж фигур планируется завершить к 25 августа, когда состоится приемка школ. К зимнему периоду, а потом и к весеннему, предполагается установка макетов детей в одежде по сезону. Добавим, что макеты оснащены светоотражающими элементами, чтобы водители смогли заметить их и в темное время суток.
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