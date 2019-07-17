В Башкирии контролировать школьное питание начнет правительство
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В республике будут внедрен госконтроль за детским питанием. Об этом сообщил Радий Хабиров на первом форуме региональных операторов питания. Мероприятие проходит сегодня в Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.
Руководитель Башкирии подчеркнул: изменения не должны негативно отразиться на бизнесменах, которые работают в этой сфере. Ведомства будут помогать компаниям подстроится под новые стандарты. Создание единого меню должно выполняться с учётом высокого качества продуктов местного производства.
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