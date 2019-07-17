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В Башкирии контролировать школьное питание начнет правительство

Добавлено: 17.07.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии контролировать школьное питание начнет правительство

В республике будут внедрен госконтроль за детским питанием. Об этом сообщил Радий Хабиров на первом форуме региональных операторов питания. Мероприятие проходит сегодня в Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.

Руководитель Башкирии подчеркнул: изменения не должны негативно отразиться на бизнесменах, которые работают в этой сфере. Ведомства будут помогать компаниям подстроится под новые стандарты. Создание единого меню должно выполняться с учётом высокого качества продуктов местного производства.

В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики

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Радий Хабиров сообщил, что в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы бесплатно кормить школьников с 1 по 4 классы. На это потребуется как минимум 1,5 миллиарда рублей в год. Работа в сфере детского питания в Башкирии уже идет семимильными шагами. Так, в регионе возродили молочные кухни, первая из которых открылась в Стерлитамаке.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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