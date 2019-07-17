В Башкирии питание для учеников начальных классов может стать бесплатным
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал уделять пристальное внимание всему, что связано со школьной едой и питанием детей в целом, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Жизнь так устроена, что для огромного количества ребят горячее питание в школе – чуть ли единственная возможность вкусно поесть. Так что это исключительно важная, государственная задача», – заявил он, выступая на Республиканском форуме региональных операторов питания в Нефтекамске.
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