В Башкирии питание для учеников начальных классов может стать бесплатным

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал уделять пристальное внимание всему, что связано со школьной едой и питанием детей в целом, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Жизнь так устроена, что для огромного количества ребят горячее питание в школе – чуть ли единственная возможность вкусно поесть. Так что это исключительно важная, государственная задача», – заявил он, выступая на Республиканском форуме региональных операторов питания в Нефтекамске.

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Руководитель республики рассказал, что сейчас рассматривается возможность сделать питание для учеников начальных классов бесплатным. На это потребуется ежегодно по 1,5 млрд рублей из бюджета республики. Кроме того, Хабиров предложил запретить ряд продуктов для школьных столовых: например, мясо в брикетах, закупаемое за рубежом.