В селе Бакалы и городе Туймазы школы находятся под угрозой срыва сроков строительства

В Башкортостане две школы находятся под угрозой срыва сроков строительства. Речь идёт об учебном заведение в селе Бакалы и в городе Туймазы. Об этом стало известно на оперативном совещании в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам и.о. председателя Госкомитета региона по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина, всего в 2019 году планируется ввести 21 объект образования.

«У нас имеется два проблемных объекта. Это школа на 825 мест в селе Бакалы. Подрядная организация из-за недостаточной компетентной организации процесса строительства допущено отставание от графика строительства. На сегодняшний день имеются недоделки по следующим видам работ: устройство кровли, фасады, благоустройство территории, устройство спортивного ядра, монтаж лифтового оборудования. Для исправления ситуации на объект были направлены дополнительные рабочие силы, разработан детальный график ведения работ. По дорожной карте 25 августа мы должны получить заключение Гостройнадзора о соответствии данного объекта», — отметил Марат Ахмадуллин.

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Кроме того, проблемным объектом считается школа №5 в Туймазах. Там производится реконструкция здания. После начала демонтажных работ были выявлены расхождения фактического состояния помещения с проектом. На совещание стало известно, что здание должны ввести в конце 2019 года. ВРИО Главы республики Радий Хабиров отметил, что нужно держать на контроле ход работ на этом объекте.