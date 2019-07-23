Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в образовательном процессе
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, сообщает сайт Newsbash.ru.
"Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ... рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного национальным проектом "Образование", - говорится в опубликованном документе на сайте Кремля.
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