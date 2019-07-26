Переход на пятидневку в Башкирии: чем займутся школьники республики в субботу

С нового учебного года все школьники Башкирии будут освобождены от уроков по субботам. По поручению врио главы РБ Радия Хабирова, с 1 сентября все образовательные организации республики должны перейти на пятидневку, сообщает сайт Newsbash.ru.





Однако это не означает, что в субботний день дети будут предоставлены сами себе. В интервью с журналистом и.о. министра образования Айбулат Хажин рассказал, как будет проходить один из выходных дней школьников.

«С 1 сентября все школы перейдут на пятидневку. И вот здесь мы органично вписываемся в нацпроект («Образование»). Во вторую половину дня все учреждения допобразования максимально будут охватывать наших детей, в том числе и в субботу. В субботний день все учреждения допобразования начнут с 8 часов утра принимать наших детей и до позднего вечера с ними работать», – пояснил руководитель ведомства.

Вместе с тем власти Башкирии работают над ликвидацией вторых смен в школах. По словам Айбулата Хажина, на сегодняшний день 10% всех школьников учатся во вторую смену. Задача к 2025 году – свести это количество к минимуму.





«Это очень важный аспект, потому что ребенок во вторую половину дня получает возможность реализовать себя в ином потенциале, возможность развиваться по какому-то направлению дополнительного образования», – прокомментировал исполняющий обязанности министра образования РБ.

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